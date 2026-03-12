Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da kırmızı bültenle aranıyorlardı: 3 saldırının failleri yakalandı!
Giriş Tarihi: 12.03.2026 14:46

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uluslararası çapta faaliyet gösteren ve lideri kırmızı bültenle aranan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 3 ayrı silahlı eylem ve kundaklama olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suç örgütlerine karşı yürüttüğü takip sonucunda, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet yürüten, liderliğini yurt dışında cezaevinde bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olan bir şüphelinin yaptığı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

PEŞ PEŞE GELEN EYLEMLER POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Organize polisinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, söz konusu örgüt üyelerinin yakın tarihte İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirdiği 3 ayrı eylem deşifre edildi. Şüphelilerin karıştığı tespit edilen olaylar arasında 3 Mart Avcılar'da bir kafeye yönelik silahlı kurşunlama. 5 Mart Avcılar'da aynı kafeye yönelik ikinci bir kurşunlama eylemi. 11 Mart Maltepe ilçesinde gerçekleştirilen araç kundaklama olayı yer aldı.

ÇALINTI PLAKALAR VE KASKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından 11 Mart'ta düzenlenen operasyonda, eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İkamet adreslerinde yapılan aramalarda, saldırılarda kullanıldığı saptanan çok sayıda çalıntı plaka, olay anında kullanılan kasklar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

