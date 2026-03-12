Avcılar’da kırmızı bültenle aranıyorlardı: 3 saldırının failleri yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suç örgütlerine karşı yürüttüğü takip sonucunda, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet yürüten, liderliğini yurt dışında cezaevinde bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olan bir şüphelinin yaptığı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

PEŞ PEŞE GELEN EYLEMLER POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Organize polisinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, söz konusu örgüt üyelerinin yakın tarihte İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirdiği 3 ayrı eylem deşifre edildi. Şüphelilerin karıştığı tespit edilen olaylar arasında 3 Mart Avcılar'da bir kafeye yönelik silahlı kurşunlama. 5 Mart Avcılar'da aynı kafeye yönelik ikinci bir kurşunlama eylemi. 11 Mart Maltepe ilçesinde gerçekleştirilen araç kundaklama olayı yer aldı.