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Giriş Tarihi: 27.06.2026 21:02 Son Güncelleme: 27.06.2026 21:04

Avcılar'da köpeğe şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

İstanbul Avcılar’da gezdirdiği köpeğe defalarca vurarak şiddet uygulayan H.E. isimli kişi gözaltına alındı. Köpek ise muhafaza altına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Avcılar’da köpeğe şiddet uygulayan şüpheli yakalandı
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Sosyal medyada tepki çeken olay, İstanbul'un Avcılar İlçesi'ne bağlı Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir park içerisinde meydana geldi. Bir kişi, parkın içerisindeki kayalıklarda gezdirdiği köpeği defalarca vurarak darp etti ve şiddet uyguladı.

İnceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliğini kısa sürede tespit ettikleri H.E. isimli kişiyi "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına aldı. H.E., Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Köpek ise ilgili kurumlara teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. H.E.'nin yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

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Avcılar'da köpeğe şiddet uygulayan şüpheli yakalandı
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