Avcılar’da motosiklet kazası: 17 Yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, 23 Ekim gece saatlerinde D-100 Karayolu Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yan yolda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kayarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından sürücü ve arkasındaki arkadaşı Musab Umeyr Aydın yola savruldu.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde uzun süre kalp masajı yaptığı Musab Umeyr Aydın ve yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken sürücünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.