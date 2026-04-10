Avcılar’da ’tokat’ tartışması kanlı bitti: Cinayet şüphelisi kendini böyle savundu!

Avcılar, Merkez mahallesi, Marmara caddesi üzerinde 4 Nisan'da meydana gelen olayda araç kiralama şirketi bulunan Mustafa Arancı, ile arkadaşı Sercan Ş. birlikte sohbet ettikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Mustafa Arancı, yanlarında bulunan başka bir arkadaşına doğru yüksek sesle konuşan Sercan Ş.'ye bir tokat attı. Yediği tokatın ardından olay yerinden ayrılan Sercan Ş. kısa süre sonra elindeki tabancayla geri geldi. Peş peşe ateş eden şüpheli, Mustafa Arancı'yı sağ bacağından iki kez vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Arancı'yı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Arancı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.