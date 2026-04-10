Avcılar’da ’tokat’ tartışması kanlı bitti: Cinayet şüphelisi kendini böyle savundu!

Avcılar, Merkez mahallesi, Marmara caddesi üzerinde 4 Nisan'da meydana gelen olayda araç kiralama şirketi bulunan Mustafa Arancı, ile arkadaşı Sercan Ş. birlikte sohbet ettikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Mustafa Arancı, yanlarında bulunan başka bir arkadaşına doğru yüksek sesle konuşan Sercan Ş.'ye bir tokat attı. Yediği tokatın ardından olay yerinden ayrılan Sercan Ş. kısa süre sonra elindeki tabancayla geri geldi. Peş peşe ateş eden şüpheli, Mustafa Arancı'yı sağ bacağından iki kez vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Arancı'yı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Arancı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAÇIŞ ANI KAMERADA
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Arancı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Sercan Ş.'nin kaçtığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Bu görüntülerin izini süren dedektifler Sercan Ş.'yi dün yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliye silah temin ettikleri öğrenilen O.G.(37) ile F.Ö.(40)'ün de yakalanmasıyla olayla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Mustafa Arancı
"BANA TOKAT ATTI KORKUTMAK İSTEDİM"
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Sercan Ş. poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüpheli ifadesinde "Birlikte oturup sohbet ediyorduk. Yanımızda başkaları da vardı. Bir anda aramızda bir tartışma çıktı. Ben içerideki birine yüksek sesle bağırdığımda bana kızarak yanıma gelip suratıma bir tokat attı. Herkesin içinde yediğim tokadı kendime yediremedim. Dışarı çıktım. Bir arkadaşımdan aldığım silahla geri geldim. Ayağına doğru ateş ettim. Amacım onu korkutmaktı. Yaraladığını düşünüp oradan kaçtım. Daha sonra öldüğünü öğrendim." dedi.