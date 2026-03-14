Avcılar’da yangın paniği: Çöp ev küle döndü!

Gümüşpala Mahallesi'nde yaşayan Seydar Özvardar, annesini yaklaşık 10 yıl önce kaybetti. Geçirdiği bir trafik kazasında iki gözünü kaybeden Özvardar yaşamını evinde tek başına sürdürüyor. Özvardar yaşadığı evi temizleyemediği için bir süre sonra çöple dolmaya başladı. Durumdan şikayetçi olan komşuların başvurusu üzerine, ev, son 5 yılda iki kez ekipler tarafından temizlendi. Avcılar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Avcılar Belediyesi'nin zabıta, sağlık, temizlik ve veteriner işleri ekipleri daha önce de eve müdahale etti. Ancak Özvardar, eşyalarının alınacağı endişesiyle zaman zaman ekiplere karşı direndi.