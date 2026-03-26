Haberler Yaşam Haberleri İnşaat alanına kaçak giren kişi merdiven boşluğuna düştü: 1 ölü
Giriş Tarihi: 26.03.2026 19:41

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen binaya bir kişi geri dönüşüm malzemelerini sökmek için girdi. Hurdacılık yaptığı öğrenilen kişi iddiaya göre dengesini kaybederek 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa KAYA
  • ABONE OL

Olay saat 11.30 sıralarında Merkez Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Yıkımına karar verilen 4 katlı binanın yıkım çalışmalarına ara verilmesini fırsat bilen bir kişi arkadaşıyla içeri girdi. Burada geri dönüşüm için satılabilecek malzemeleri sökmeye çalışan ve hurdacı olduğu öğrenilen kişi dengesini kaybedip merdiven boşluğundan düştü.

4'üncü kattan yerdeki inşaat malzemelerinin üzerine düşen kişi ağır yaralandı. Çevredeki esnaf yaralanan kişinin yardımına koşarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve başının üzerine düştüğü belirlenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz