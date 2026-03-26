İnşaat alanına kaçak giren kişi merdiven boşluğuna düştü: 1 ölü

Olay saat 11.30 sıralarında Merkez Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Yıkımına karar verilen 4 katlı binanın yıkım çalışmalarına ara verilmesini fırsat bilen bir kişi arkadaşıyla içeri girdi. Burada geri dönüşüm için satılabilecek malzemeleri sökmeye çalışan ve hurdacı olduğu öğrenilen kişi dengesini kaybedip merdiven boşluğundan düştü.

4'üncü kattan yerdeki inşaat malzemelerinin üzerine düşen kişi ağır yaralandı. Çevredeki esnaf yaralanan kişinin yardımına koşarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve başının üzerine düştüğü belirlenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.