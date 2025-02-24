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Giriş Tarihi: 24.2.2025

Avda yanlışlıkla oğlunu öldürdü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Avda yanlışlıkla oğlunu öldürdü
İzmir'de ava giden Rıfat E., yanlışlıkla 12 yaşındaki oğlu Ateş Ali E.'yi (12) başından vurdu. Ateş Ali E. hayatını kaybederken, Rıfat E. ise gözaltına alındı. Olay, dün sabah saatlerinde Gökdere Mahallesi, Rasathane mevkiinde meydana geldi. Oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.'nin başına isabet etti. Rıfat E.'nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Rıfat E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıfat E. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Avda yanlışlıkla oğlunu öldürdü
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