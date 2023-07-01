Avengers Karakterleri - Avengers Karakterlerinin İsimleri, Özellikleri ve Güç Sıralaması

Avengers karakterleri son derece özel yaratılmış ve her bir özelliği teker teker düşünülmüş muhteşem özelliklere sahiplerdir. Bu durumdan dolayı da Avengers en güçlü karakter sıralaması izleyenler için devamlı olarak bir tartışma konusu halindedir. Peki ya Avengersta kimler var? Marvel serverler için Avengers kahramanlarını bu içerikte detaylı bir biçimde ele aldık. İşte en güçlü Avengers karakterleri…

Avengers Karakterleri

Marvel evreninden çıkan filmlerin, özellikle süper kahraman filmlerinin bilindiği gibi temelinde çizgi romanlar yatmaktadır. Avengers filmi de çizgi romanların beyaz perdeye uyarlanmış halidir. Bu nedenle karakterler aslında film yapımcılarının değil, çizgi romancıların ürünüdür.

Avengers bu çizgi romanlardaki çoğu kahramanın bir araya gelmesiyle meydana getirilmiş bir seridir. Buna göre Avengers kahramanlarını teker teker incelemek ve hangi özellikleriyle ön plana çıktıklarını tespit etmek yerinde bir uğraş olacaktır...

Avengers Kahramanları

Avengers'in seriye damga vuran ana karakterleri aşağıda açıklamalı olarak yer almaktadır.

Iron Man (Tony Stark): Tony Stark, zengin bir iş adamıdır ve teknolojiye son derece meraklıdır. Kendi ürettiği bir zırh sayesinde Iron Man olarak tanınmıştır. Bu zırh yüksek bir teknolojinin ürünüdür ve pek çok özelliği vardır. Tony, muhteşem bir zekaya sahiptir ve harika bir mühendistir. Captain America (Steve Rogers): Steve, aslında bu çağın insanı değildir. O, İkinci Dünya Savaşı zamanından bu zamana gelmiş bir kahramandır. Kendisine aktarılan Süper Asker Serumuyla çok büyük güçlere sahip olmuştur. Steve, müthiş bir dayanıklığa sahiptir ve iyi bir liderdir. Thor: Thor aslında bir tanrıdır ve başka bir evrenden gelmiştir. Çekici sayesinde yıldırımları kontrol eder. Fizik gücü çok kuvvetlidir. Hulk (Bruce Banner): Bazı radyasyonlara maruz kalan Bruce Banner, bu radyasyonlar sonucunda Hulk'a dönüşmüştür. Banner sinirlendiği zaman devasa bir yeşil canavara dönüşür. Hulk hem çok güçlüdür hem de çok kısa sürede iyileşir. Black Widow (Natasha Romaoff): Natasha bir Rus istihbaratçısı ve suikastçıdır. Muhteşem dövüş yetenekleriyle birlikte gizli görevlerde iyi işler çıkartır. Scarlet Witch (Wanda Maximoff): Wanda bir mutant olarak gerçekliğin üstünde güçlü etkiler yaratır. Kendisi metafizik güçlere sahip bir karakterdir. Hawkeye (Clint Barton): Clint, usta bir okçudur. Harika nişan alma yetenekleriyle ekibin aranan bir üyesidir. Black Panther (T'Challa): Wakanda kralı T'Challa, Bast adındaki bir panter tanrısının güçlerine sahiptir. T'Challa, hem süper insan gücüne hem de çok kuvvetli bir dayanıklığa ve refleks hakimiyetine sahiptir. Doctor Strange (Stephen Strange): Adından da anlaşılabileceği gibi Stephen bir cerrah hekimdir. Kendisi elim bir kazada tek elini kaybetmiştir fakat bu ona sihirli güçlerin dokusunu keşfetme imkânı verecektir. Strange, büyü yapabilir, boyutları kendi isteğine göre şekillendirebilir ve zamanı durdurabilir. Vision: Vision yapay zekâ kullanılarak yaratılmıştır. Kendisi muhteşem güçlere sahip olmakla birlikte enerji projeksiyonlarına da hakimdir. Vision'un muhteşem bir zekâsı ve analitik kabiliyeti vardır.

Avengers En güçlü Karakter Sıralaması

Avengers söz konusu olduğunda her üyenin kendi alanında en iyi yeteneklere sahip olduğunu düşünürsek objektif bir sıralama yapmak kolay olmayacaktır. Fakat hem filmi izleyenlerin hem de çizgi romanlara göz atmış olanların ortak noktada buluştuğu bazı isimler vardır. Aşağıdaki isimler Avengers söz konusu olduğunda en güçlü isimler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu isimlerde çoğu Avengers sever hemfikir olmaktadır.