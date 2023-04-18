Aviyonik‎ Ne Demek? Uçakta Aviyonik Nedir, Ne İşe Yarar?

Aviyonik ne demek çok genel bir tabirdir. Bu kavram, bazı üst düzey gelişmiş mekanizmaların elektronik sisteminin adıdır. Üst düzey ve gelişmiş olarak uçakları söyleyebilir ve uçakta Aviyonik nedir sorusunu türetebiliriz. Bu sorunun cevabı doğrudan iletişim ile ilgilidir. Bilindiği üzere uçak içerisinde koordinasyon için bazı iletişimler kurulur. Bunun sağlanması da açıklamaya çalıştığımız kavramdan geçmektedir. Böylece ne işe yarar olduğu belirtilmiştir. Bu gibi durumları Aviyonik Mühendisliği ne iş yapar kısmında da rahatça anlatabiliriz.

Aviyonik‎ Ne Demek?

Aviyonik kavramına değineceğimiz zaman üst düzey teknoloji ve mekanizmalar için de giriş yapmış oluruz. Çünkü bu kavram bahsedilen özellikteki mekanizmaların olmazsa olmaz bir noktasını ifade etmektedir. Bu mekanizmalar uçaklar, uzay araçları ve uydular olabilir. Anlaşılacağı üzere hepsi üst düzey teknolojileri barındırmaktadır. Aynı zamanda hepsinde mükemmel çalışması gereken sistemler vardır. Bu sistemlerden biri de elektronik sistemidir. Aviyonik kavramı da bu gibi araçların elektronik sistemini ifade etmektedir.

Uçakta Aviyonik Nedir?

Aviyonik ne demekten bahsederken çok genel bir tanım yapmış olduk. Vurgulanan araçların elektronik sistemi gibi bir tanım gerçekten çok genel kalmaktadır. Özellikle bu araçların birden fazla elektronik sistemi vardır. Bu sebeple konu indirgenerek sadece uçaklara odaklanılacaktır. Uçaklardaki aviyonik ise doğrudan iletişimi ilgilendirmektedir. Bilindiği üzere uçağa binildiğinde uçuş halinde pilotlar bazı noktalar ile iletişime girer. Bu iletişim olmazsa olmazdır. Çünkü uçağın gideceği koordinasyon bu iletişim sayesinde belirlenmektedir. Bahsedilen bu iletişimin ana mekanizmasını anlatan kavram da aviyonik kavramıdır. Dolayısıyla uçakta aviyonik kavramı iletişimi ifade etmektedir.

Uçakta Aviyonik Ne İşe Yarar?

Uçakta aviyonik nedir sorusunu açıklarken aslında uçaktaki işlevini yani ne işe yaradığını da açıklamış olduk. Fakat ne işe yaradığı konusunda değinilmeyen bir nokta daha vardır. Uçuş esnasında uçağın gideceği koordinasyon için bir iletişime ihtiyaç duyulduğu bir önceki soruda bahsedilmiştir. Aviyonik aslında bu iletişimi sağlayan ve bunu açıklayan bir kavramdır. Uçuş esnasında nasıl ki dış etkenler ile iletişime geçilmesi gerek ise uçak içinde bu iletişimin sağlanması lazım. Dolayısıyla uçakta aviyoniğin ne işe yaradığı konulardan biri de budur.

Aviyonik Mühendisliği Ne İş Yapar?

Aviyonik mühendisliğine düşen iş hem hassas hem de teferruatladır. Aviyonik mühendisi olan biri uçağın birçok alanı ile ilgilenir. En genel ifade ile aviyonik mühendisleri uçaktaki elektronik sistem ile ilgilenir. Bu sistem içerisinde var olanlar şu şekildedir:

Elektronik sistem ekipmanları.

Elektronik sistem yazılımı.

Elektronik sistem donanımı.

Aviyonik Mühendisi yukarıda bahsedilen alanları geliştirir ve eksik noktaları belirler, tasarlar. Aynı zamanda aviyonik içerisinde ele almamız gereken haberleşme sistemi, navigasyon, görev kontrol paneli, göstergeler ve sensörler de aviyonik mühendisi alanına girmektedir.