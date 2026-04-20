AVM otoparkında drift yapan 5 sürücüye 700 bin lira para cezası!

Giriş Tarihi: 20.04.2026 18:08

İstanbul Emniyet Müdürlügü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kurallarına uymayanları sıkı takibe aldı. Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında drift yapan 5 sürücüye 700 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerden 1'inin ehliyeti aynı eylemi ikinci defa gerçekleştirdiği için daimi olarak iptal edildi.

Mustafa KAYA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de bir AVM'nin otoparkında drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerince kimlikleri tespit ettiği sürücüler B.G, (23), A.S.C, (24), F.Ş, (23), C.P. (19) ve M.A.'yı (22) gözaltına alındı.

Yakalanan sürücülere, 2918 sayı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" maddesince toplamda 700 bin lira para cezası kesildi. Sürücülerden 1'inin ehliyeti aynı eylemi ikinci defa gerçekleştirdiği için daimi iptal edilirken, 4'ünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü M.A.'nın aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Haklarında, "ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan işlem başlatılan 5 sürücü serbest bırakıldı.

