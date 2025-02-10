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Giriş Tarihi: 10.2.2025 13:06 Son Güncelleme: 10.2.2025 13:07

AVM otoparkında iki motosikletli çatıştı: 1 kişi yaralandı

İstanbul Bahçelievler'de AVM'ye ait açık otoparkta, iki motosikletli arasında çıkan tartışmada, motosikletlilerden biri, diğerini silahla vurarak yaraladı. Polis, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
AVM otoparkında iki motosikletli çatıştı: 1 kişi yaralandı

Olay, saat 19.30 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin açık otoparkında yaşandı. K.Ö., motosikleti ile otoparka geldi. Bu sırada, ismi öğrenilemeyen başka bir motosikletli ile K.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen motosikletli, yanında bulunan tabanca ile K.Ö.'ye ateş etti. K.Ö., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, onu vuran şüpheli ise motosikleti ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaralı K.Ö.'yü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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AVM otoparkında iki motosikletli çatıştı: 1 kişi yaralandı
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