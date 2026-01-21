AVM otoparkındaki cinayette zanlı tutuklandı

İzmit İlçesi Körfez Mahallesi Berk Sokak üzerinde bulunan bir AVM'nin otoparkında önceki akşam meydana gelen olay, iddialara göre şu şekilde gelişti. Akşam saat 16:10 sularında, otoparkta kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı halde Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Ozan Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ŞAKALAŞIRKEN OLDU

Polis ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada saldırıyı gerçekleştiren kişinin A.K. olduğunu belirledi. 20 yaşındaki şüpheli, olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli A.K.'nin ilk ifadesinde, Ferhat Ozan Yıldırım ile otoparkta şakalaştıklarını, şakanın zamanla tartışmaya ve boğuşmaya dönüştüğünü, bu sırada motosikletin sepetinde bulunan bıçağı alarak Yıldırım'ı bir kez karnından bıçakladığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Öte yandan Körfez ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Ferhat Ozan Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yıldırım'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip 95 Evler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.