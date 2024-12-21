AVM sapığının 14 yıl hapsi istendi: ’Çektim ama sildim’ diyerek kendini savundu

Bakırköy'e bağlı Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bir mağazada alışveriş yapan Nihan K. isimli bir kadın, polis ekiplerine bir erkek tarafından tacize uğradığına dair şikayette bulundu. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler söz konusu mağazada yaptıkları güvenlik kamera çalışmalarında şahsın başka kadınları da takip ettiğini ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu gördü. Güvenlik kamera çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler şüphelinin kimliğini Bakırköy meydandan bindiği bir minibüste bulunan araç içi kamerasından tespit etti.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kimliği belirlenen Cumali B., Sultangazi'de bulunan ikametinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cumali B., Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Cumali B.'nin 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'Basit cinsel saldırı' suçlarından 7 yıldan 14 yıla kadar hapsi talep edildi. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Cumali B.'nin ifadesinde, 'Kadınların fotoğraflarını çektim. Sonra sildim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.