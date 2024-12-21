AVM sapığının 14 yıl hapsi istendi: ’Çektim ama sildim’ diyerek kendini savundu

Bakırköy'e bağlı Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bir mağazada alışveriş yapan Nihan K. isimli bir kadın, polis ekiplerine bir erkek tarafından tacize uğradığına dair şikayette bulundu. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler söz konusu mağazada yaptıkları güvenlik kamera çalışmalarında şahsın başka kadınları da takip ettiğini ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu gördü. Güvenlik kamera çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler şüphelinin kimliğini Bakırköy meydandan bindiği bir minibüste bulunan araç içi kamerasından tespit etti.