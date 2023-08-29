AVM’de yangın! Vatandaşlar tahliye edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki AVM'nin arka tarafında bulunan doğalgaz ana vanasında yangın meydana geldi. Yangında AVM'de bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışma neticesinde yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Park halindeki araçlar alevlerden dolayı hasar gördü. Tatvan İlçe Kaymakamı Remzi Demir, olay yerinde inceleme yaparken, can güvenliği gerekçesiyle alışveriş merkezi tahliye edildi.

Bölgeye verilen doğal gazının kesilmesi ve yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.