AVM’deki kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı

Adana'da bir soyguncu, kapalı olan alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ile 100 bin lira çaldı. Alarmın çalması sonucu güvenlik görevlileri tarafından fark edilen soyguncu, havalandırma boşluğundan kaçıp kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞU

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak kuyumcu mağazasına girerek kasadaki altın ve paraları çaldı. Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü. Fark edildiğini anlayan soyguncu, havalandırma boşluğuna girerek kuyumcudan kaçtı.

SOYGUNCU HER YERDE ARANIYOR

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen hırsız, bulunamadı. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.