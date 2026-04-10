Avrupa sosyal medya yasağında kararlı

Avrupa'da gittikçe daha fazla ülke, çocuk ve gençlerin internette kontrolsüz vakit geçirmesinin yol açtığı riskleri azaltmak amacıyla sosyal medya kullanımına yeni kısıtlamalar ve düzenlemeler üzerinde çalışma sürdürüyor. Son olarak Yunanistan'ın 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını 1 Ocak 2027 itibarıyla yasaklayacağı duyuruldu. Fransa'da 15 yaşından küçüklere belirli şartlar altında sosyal medya yasağı getiren yasa tasarısı kabul edildi. İngiltere'de ise gençler üzerinde sosyal medya yasakları pilot uygulamayla test edilecek. İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak. Danimarka'da da 15 yaş altındakiler için sosyal medya platformlarının yasaklanması çalışmaları yürütülüyor.