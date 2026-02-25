Avrupa yolunda rövanş heyecanı! Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu yolunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile kader maçına çıkıyor. City Ground Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin Avrupa serüvenindeki en kritik virajlardan biri olacak. Futbolseverler, İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği müsabakanın yayın ayrıntılarını ve muhtemel 11'leri tartışılmaya başladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde 26 Şubat Perşembe günü Nottingham Forest'a konuk olacak. İngiltere'nin Nottingham şehrindeki tarihi City Ground Stadyumu'nda oynanacak olan bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin İngiltere'de adını bir üst tura yazdırması için mutlak bir galibiyete ihtiyacı var. Statü gereği deplasman golü kuralı uygulanmadığı için, sarı-lacivertlilerin turu geçmesi için karşılaşmayı en az 4 farklı skorla kazanması gerekiyor. Mücadele 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanırsa maç uzatmalara, orada da sonuç değişmezse seri penaltı atışlarına geçilecek.