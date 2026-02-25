Avrupa yolunda rövanş heyecanı! Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TUR İHTİMALLERİ: FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin İngiltere'de adını bir üst tura yazdırması için mutlak bir galibiyete ihtiyacı var. Statü gereği deplasman golü kuralı uygulanmadığı için, sarı-lacivertlilerin turu geçmesi için karşılaşmayı en az 4 farklı skorla kazanması gerekiyor. Mücadele 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanırsa maç uzatmalara, orada da sonuç değişmezse seri penaltı atışlarına geçilecek.