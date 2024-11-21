Avrupa’da kar için sarı alarm verildi

Kutuplardan gelen soğuk hava dalgasıyla Orta Avrupa'nın bazı bölgelerine kar yağmaya başladı. Belçika kırsalı karla kaplandı. Lüksemburg ve Namur eyaletlerinde buzlanma ve kar için sarı alarm verildi. Avusturya'da Arlberg Geçidi'ndeki kamyon sürücüleri yağan karın ardından yolların buzlu kalması nedeniyle kar zinciri takmak zorunda kaldı. Polonya'nın güney ve kuzeybatı bölgelerine kar yağışı başladı. Çek Cumhuriyeti'nde sıcaklıklar 10 dereceye kadar düştü. Danimarka'da da kar yağışı yolların kayganlaşmasına yol açtı.