Avrupa’da motokrosun şampiyonu Bonacorsi

Dünyanın en iyilerinin yarıştığı MXGP Türkiye organizasyonunun içinde yar alan Avrupa Motokros şampiyonu 393 puanla Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi oldu.

Husqvarna'dan Hollandalı Kay Karssemakers 334 puanla ikinci, Fantic'ten Hollandalı Cas Valk ise 305 puanla üçüncü olarak tamamladı. Bugün yapılan ikinci yarışı Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi, ikinciliği Husqvarna'dan Hollandalı Kay Karssemakers, üçüncülüğü ise Kawasaki'den Fransız Quentin Marc Prugnieres aldı. Avrupa Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'daki 9. etabındaki ilk yarışı Fantic'ten Hollandalı Cas Valk kazanmıştı. Valk'ın ardından Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi ikinciliği ve Husqvarna'dan Hollandalı Kay Karssemakers'ta üçüncülüğü elde etmişti. EMX250 yarışında markalarda Yamaha 407 puanla lider olurken, KTM 361 puanla ikinci, Husqvarna ise 342 puanla üçüncü oldu.