Avrupa’dan dönüş yapan Süryaniler, pizzayı da köylerine getirdiler

Mardin'in Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasındaki Turabidin (Kullar Dağı) eteklerinde bulunan Süryani köylerinde odun ateşinde yapılan Pizzaların ünü her geçen gün daha da artıyor.

Midyat'ta odun ateşinde Pizza yapımı ilk kez Turabidin'deki Süryanice ismi Kafro olan Elbeğendi köyünde yapılmaya başlandı. Köy yapılan çeşit çeşit Pizzalar kısa sürede Türkiye'nin genelinde tanındı. Elbeğendi köyünden sonra bu sektör hızla çevredeki diğer bazı Süryani köylerinde de hayat buldu. İşletmenin sahibi Habib Atman, 42 yıl Almanya'da yaşadığını belirterek, "42 yılın 35 yılını Pizza alanında çalışarak geçirdim. Almanya'daki işimde Pizza yapmaktı. 6 yıl önce emekli oldum. Almanya'dayken sürekli vatan, memleket hasreti çekiyorduk. Yaz mevsiminde hasretimizi gidermek için geliyorduk ancak bu yeterli değildi. Midyat'ı köyümüzü özlüyorduk.

Almanya'da boş gezemezdim. Boş gezmeyi zaten sevmiyorum. Bu nedenle vatanımıza, memleketimize geri dönme kararı aldık. Geri döndüğüm köyümde Pizza işine girdim. Köyün girişinde yolun üzerinde Enhıl Pizza'yı açtım. Çokta iyi oldu. İyi ki geri dönmüşüm. Benden sonrada diğer Süryani köylerinde de Pizza yapan aileler oldu. Değişik Süryani köylerinde 5-6 civarında Pizza merkezi var. İlgide var. Her gelen memnun ayrıldığı için bizde çok seviniyoruz" dedi.