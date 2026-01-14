Avrupalı yetkililerden çarpıcı iddia: "ABD, İran'a 24 saat içerisinde askeri müdahale başlatabilir"







'ABD ASKERLERİ İRAN'A GÖNDERİLECEK Mİ'



Bir muhabirin, "İran'a ABD askerleri göndermeyeceğinize söz veriyor musunuz?" sorusuna ise Trump net bir cevap vermedi. Trump, "Neden size bunu söyleyeyim? Bir muhabirle askeri strateji konuşmam" dedi. Trump ayrıca müttefiklerle yapılan temaslara ilişkin, "İranlıların bana ne söylediğini açıklamam" diyerek diplomatik görüşmelerin içeriğine girmedi.





"İRAN HALKI ÖZGÜRLÜĞÜ HAK EDİYOR"



Trump, İran'da demokrasi isteyip istemediği yönündeki soruya, "Biz insanların öldürülmesini istemiyoruz. Bu insanlar için biraz özgürlük görmek istiyoruz. Uzun zamandır cehennemde yaşıyorlar. İran eskiden harika bir ülkeydi. İnsanları harikaydı, liderleri bile iyiydi. Şimdi ise cehennemde yaşıyorlar" cevabını verdi. İran yönetiminin protestoculara yönelik sert müdahalesini Venezuela ile karşılaştıran Trump, "Sadece birkaç gün oldu ve protestocuları öldürmeye devam ediyorlar. Bana karşı gelmediler, ama çok sayıda insanı öldürüyorlar gibi görünüyor. Ancak bu henüz doğrulanmadı, çok yakında öğreneceğim" dedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER



İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. ABD Merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu. İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.