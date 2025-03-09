Avrupalıların ten rengi koyu çıktı

Yeni bir araştırmaya göre, nispeten yakın zamana kadar, açık ten, renkli gözler ve sarı saç kombinasyonu Avrupalılar arasında nadir görülen bir şeydi. İtalyan Evrimsel Biyolog Prof. Guido Barbujani ve meslektaşları, Roma dönemine kadar -özellikle Demir Çağı'nda- Avrupalıların koyu tenli olduğunu tespit etti. IFL Science'a konuşan Barbujani, "Avrupa'da koyu tenlilerin beklenenden daha uzun süre kaldığına dair bazı kanıtlarımız zaten vardı," dedi. On bin yıl önce İngiltere'de yaşamış olan ünlü Cheddar Adam'ın koyu tenli ve mavi gözlü olduğunu söyleyen profesör, "Koyu tenlilerin Demir Çağı'na kadar orada olduğunu bilmiyorduk" dedi.