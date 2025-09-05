Avrupa’nın en büyük sanal bahis davasının düğümünü eski Türk basketbolcu çözecek

İngiltere ve Kıbrıs merkezli uluslararası bahis şebekesine yönelik soruşturma bir iş adamının 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyet başvurusuyla başladı. Soruşturma kapsamında, 150'yi aşkın illegal kumar sitesinin İstanbul'da lüks rezidanslarda kurulan 6 ofisten yönetildiğini belirleyen polis, mahkeme kararıyla kumar sitelerinin koordine edildiği bir ofise gizli kamera yerleştirerek, çete üyelerinin çalışmalarını kayda almayı başardı. Güvenlik kamera kayıtlarından sadece bir ofisin günlük kazancının 3 milyon TL olduğu belirlendi.

ÖZEL JETİYLE SİVAS'TA YAKALANDI

Çetenin Türkiye'deki temsilcilerine yönelik 20 ayrı ilde "Handikap" ismiyle eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aralarında emekli emniyet müdürü Cengiz E. ve polislerin de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında tutuklamaya sevk edilen 47 şüpheliden 39 tutuklanarak cezaevine gönderilirken, son anda kaçmayı başaran çete yöneticisi Veysel Şahin, 6 ay sonra özel jetiyle geldiği Sivas'ta yakalandı.

400 MİLYAR DOLAR

Uluslararası sanal kumar çetesinin İngiliz uyruklu lideri Scott William Masterton ise yakalanmamak için Atatürk Havalimanı'nda gümrüklü sahayı geçmeden Türkiye'deki temsilcilerini çağırarak orada toplantılar yaptığı belirlendi. İngiltere'deki 400 milyar dolarlık legal bir bahis şirketinin üst düzey yöneticiliğini yapan Masterton'un böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

BİRLEŞİK KRALLIK SAVCILIĞINA BİLDİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası bahis çetesinin Türkiye'deki faaliyetlerini Avrupa'nın en büyük sanal bahis şirketlerinden GVC Holdings tarafından Headlong markası adı altında yürütüldüğünü tespit etti ve tüm belge ve delilleri Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı'na bildirdi. Türkiye'den gelen bilgiler doğrultusunda Kraliyet Savcılığı (CPS) ve HM Gelir ve Gümrük Servisi (HMRC), GVC Holding'in Türkiye'ye yönelik ticari faaliyetlerini incelemeye aldı.

9 YIL SONRA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vergi müfettişlerinin yaptığı inceleme sonrası şirkete 2023 yılının Aralık ayında 615 milyon sterlin ceza kesilirken, savcılık 9 yıl aradan sonra önceki gün şirketin eski CEO'su Kenny Alexander eski GVC başkanı Lee Feldman, Türkiye direktörü Scott William Masterton da dahil olmak üzere 10 kişi hakkında 2011 ve 2018 yılları arasında komplodan dolandırıcılığa ve gelir vergisinden hileli bir şekilde kaçmaya kadar değişen suçlarla soruşturma başlattı.

DURUŞMA 6 EKİM'DE LONDRA'DA GÖRÜLECEK

2016'da Türkiye'deki Handikap operasyonun devamı olan İngiltere tarihinin en büyük bahis, rüşvet davası 6 ekimde Londra'da görülecek. Ülke gündeminden düşmeyen ve yankıları Türkiye'ye kadar uzanan davayı ise bir Türk çözecek. 2016 yılında Handikap operasyonunda tutuklanan ve daha sonra serbest kalan eski basketbolcu Oğuzhan Türk bir çok İngiliz şirketinin para ağını yönetmekle suçlanıyordu.

DÜĞÜMÜ BİR TÜRK ÇÖZECEK

Şimdi ise İngiltere Hükümetinin en önemli vergi ve rüşvet davasına bakan HMRC'nin vergi kaçırma ve rüşvet davasında söz sahibi birimi Türkiye'de Oğuzhan Türk'ün ifadesine başvuracak. 6 Ekim'de başlayacak dava ile ilgili İngiltere hükümeti daha önce GVC holdinge 680 milyon paund ceza kesmişti.