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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Avrupa’nın kalbi Trabzonlu gol kralına emanet

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Avrupa’nın kalbi Trabzonlu gol kralına emanet
Trabzonspor'un amatör takımının parlayan yıldızıydı, kalp doktoru oldu. Bir zamanlar yeşil sahalarda top koşturan ve amatör kümede çeşitli takımlarda gol krallığına ulaşan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ergun Demirsoy, Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'nin (The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery-ESCVS) gelecek dönem başkanı seçildi.



İSTANBUL'A TAŞIYACAK
Demirsoy, Trabzonspor amatör takımının profesyonel lige geçtiği dönemde, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nü kazandı. İhtisasını da aynı üniversitede tamamladı. İsviçre'de ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde çalıştı. Aynı zamanda derneğin bilimsel komitesinin de başına getirilen Demirsoy, "2024'te Avrupa Kalp Cerrahisi Derneği'nin 72'nci yıllık kongresini, kongre başkanı olarak İstanbul'da organize edeceğiz" dedi.

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Avrupa’nın kalbi Trabzonlu gol kralına emanet
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