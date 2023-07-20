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Giriş Tarihi: 21.7.2023

Avrupa’ya özenmeyin

Avrupa’ya özenmeyin
YAZ tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri sürüyor. Demir yolu ile yolculuk yapmak isteyen gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda yolculuk yaparak saatler süren yolculuğun ardından ülkeye giriş yapıyor. Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Edirne Tren Garı'na geliyor. Haftada 1 kez Edirne'ye gelen trenle gurbetçiler, araçlarıyla yeniden yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yapabiliyor. Avrupa'ya yaşam şartlarının çok zor olduğunu söyleyen gurbetçiler, ana vatan Türkiye'nin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti. İHA

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