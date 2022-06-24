Haberler Yaşam Haberleri Avşa Adası Nerde? Avşa Adası Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:52 Son Güncelleme: 24.6.2022 14:52

Avşa Adası Nerde? Avşa Adası Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Avşa Adası Nerde? Avşa Adası Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Tatillerin vazgeçilmezlerinden biri olan doğa manzaraları ya da doğaya kaçarak yapılan tatiller özellikle büyük kentlerden sıkılıp tatilde yalnızlık arayan insanların tercihi olarak karşımıza çıkar. Tatil kafa dinlemek ya da kendinle zaman geçirmek olduğu zaman ülkemizde akla gelen yerlerden biri de Avşa’dır. Eşsiz doğası, denizin sakinliği ve sıcakkanlı insanları ile duyduğumuz Avşa adası ülkemizde tatil yeri olarak tercih edilen yerlerin başında gelir. Peki, sık tercih edilen tatil yerlerinden biri olan Avşa adası nerede? Avşa adasına nasıl gidilir ve hangi araçlar kullanılabilir. Avşa adası ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorular ve Avşa adası nereye bağlı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Avşa adası ülkemizin her yerinde olduğu gibi tarihi ve kültürel zenginliği ile de ön plana çıkmaktadır. Son zamanlarda adını sıklıkla tatil mekanı olarak duysak da Avşa adası nerede sorusunun cevabı olarak karşımıza Avşa adası tarihi çıkmaktadır. Şimdi Avşa adasına nasıl gidilir sorusunun detaylarına geçelim.

Avşa Adası Nerede?

Türkeli adası ismi ile de bilinen Avşa Adası Marmara Denizi'nde bulunan bir adadır. Balıkesir iline bağlı bir ada özelliği taşıyan Avşa adası uzun kordonu ve denizinin temizliği ile de yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olarak karşımıza çıkar.

Avşa Adası Nereye Bağlı?

Avşa adası, Balıkesir ilinin Marmara ilçesine bağlı ve Kapıdağ yarımadasının etrafındaki adalar grubu içerisinde yer alan bir adadır.

Avşa Adasına Nasıl Gidilir?

Deniz yolu ile ulaşımın mümkün olduğu Avşa adasına birçok firmanın deniz otobüsü ile ulaşılmaktadır. Bostancı ve Yenikapı'dan her sabah yapılan 3 saatlik seferler olduğu gibi, Balıkesir'in Erdek ilçesinden 2,5 saat süren bir yolculuk ile de Avşa adasına ulaşmak mümkündür. Eğer daha uzun bir deniz yolculuğu isterseniz de haftanın bazı günlerinde Sarayburnu'ndan kalkan Mavi Marmara gemisi ile 6 saatlik süren bir deniz yolculuğuna çıkabilirsiniz.

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Avşa Adası Nerde? Avşa Adası Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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