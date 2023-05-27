Haberler Yaşam Haberleri Avukat Dilara Yıldız cinayeti davasında karar çıktı
Giriş Tarihi: 27.5.2023 11:28

Avukat Dilara Yıldız cinayeti davasında karar çıktı

Tuzla’da avukat Dilara Yıldız’ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan eski nişanlısı Oktay Dönmez’in yargılandığı davada karar çıktı. Duruşmada cinayeti tasarlamadığını ve planlamadığını söyleyen sanık Dönmez, “Öldürmek istesem evde öldürürdüm dedi” Dilara Yıldız’ın annesi, gözyaşlarıyla sanığın ömür boyu cezalandırılmasını istedi. Mahkeme ise tutuklu sanık Dönmez’i ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Avukat Dilara Yıldız cinayeti davasında karar çıktı

İstanbul Tuzla'da, 10 Ocak 2022 tarihinde eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı (28), bir restoranda silahla vurarak öldürmüştü. Ülkenin gündemine oturan korkunö cinayetle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Oktay Dönmez'in "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme", "Silahla yağmaya teşebbüs", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

SON KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Oktay Dönmez bulunduğu cezaevinden getirilirken, Dilara Yıldız'ın ailesi ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya İstanbul Barosu, Denizli ve Kırklareli Barosu avukatları da katıldı.

ACILI ANNEDEN ACI DOLU SERZENİŞ

Duruşmada Dilara Yıldız'ın annesi söz alarak, "Benim çocuğumu öldürmek için öldürdü. Çocuğumla hiçbir gönül bağı yoktu. Benim çocuğumu yok etti. Ömür boyu ceza almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN SANIĞA İSYAN

Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatı ise "Biz bütün alacağını ödemeye razıyız. Getir kızımızı. Yargılama hususunda konu edinen Dilara Yıldız değil artık. 40-45 milyon kadın burada Dilara Yıldız'ın şahsında mağdurdur, maktuldür, burada şikayetçidir" ifadelerini kullandı.

"CİNAYET PLANIM YOKTU"

Duruşmada söz verilen sanık Oktay Dönmez, "Ben yüzde yüz deliyim demiyorum. Benim psikolojik rahatsızlıklarım var. Ailemle tanıştırdım, bir yola çıktık. Olay günü de restorana gittik, öldürecek adam evde öldürürdü, biz el ele yemek yemeğe gittik. Birden kendimi mafya filmlerinde hissettim, kendimi korumak amaçlı hareket ettim. Ben be darp ettim, ne telefonunu kısıtladım" diyerek olayın bir kazadan ibaret olduğunu ileri sürdü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Oktay Dönmez hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme", "Nitelikli yağma", "Cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Gece vakti cebir ve tehditle konut dokunulmazlığını ihlal", "Silahlı tehdit", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet, 20 yıl hapis cezası ve 900 TL adli para cezasına hükmetti.

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Avukat Dilara Yıldız cinayeti davasında karar çıktı
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