Avukat Dilara Yıldız cinayeti davasında karar çıktı

İstanbul Tuzla'da, 10 Ocak 2022 tarihinde eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı (28), bir restoranda silahla vurarak öldürmüştü. Ülkenin gündemine oturan korkunö cinayetle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Oktay Dönmez'in "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme", "Silahla yağmaya teşebbüs", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
SON KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Oktay Dönmez bulunduğu cezaevinden getirilirken, Dilara Yıldız'ın ailesi ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya İstanbul Barosu, Denizli ve Kırklareli Barosu avukatları da katıldı.
MÜŞTEKİ AVUKATINDAN SANIĞA İSYAN
Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatı ise "Biz bütün alacağını ödemeye razıyız. Getir kızımızı. Yargılama hususunda konu edinen Dilara Yıldız değil artık. 40-45 milyon kadın burada Dilara Yıldız'ın şahsında mağdurdur, maktuldür, burada şikayetçidir" ifadelerini kullandı.
"CİNAYET PLANIM YOKTU"
Duruşmada söz verilen sanık Oktay Dönmez, "Ben yüzde yüz deliyim demiyorum. Benim psikolojik rahatsızlıklarım var. Ailemle tanıştırdım, bir yola çıktık. Olay günü de restorana gittik, öldürecek adam evde öldürürdü, biz el ele yemek yemeğe gittik. Birden kendimi mafya filmlerinde hissettim, kendimi korumak amaçlı hareket ettim. Ben be darp ettim, ne telefonunu kısıtladım" diyerek olayın bir kazadan ibaret olduğunu ileri sürdü.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI
Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Oktay Dönmez hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme", "Nitelikli yağma", "Cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Gece vakti cebir ve tehditle konut dokunulmazlığını ihlal", "Silahlı tehdit", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet, 20 yıl hapis cezası ve 900 TL adli para cezasına hükmetti.