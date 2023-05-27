Avukat Dilara Yıldız cinayeti davasında karar çıktı

"CİNAYET PLANIM YOKTU"

Duruşmada söz verilen sanık Oktay Dönmez, "Ben yüzde yüz deliyim demiyorum. Benim psikolojik rahatsızlıklarım var. Ailemle tanıştırdım, bir yola çıktık. Olay günü de restorana gittik, öldürecek adam evde öldürürdü, biz el ele yemek yemeğe gittik. Birden kendimi mafya filmlerinde hissettim, kendimi korumak amaçlı hareket ettim. Ben be darp ettim, ne telefonunu kısıtladım" diyerek olayın bir kazadan ibaret olduğunu ileri sürdü.