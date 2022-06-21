Haberler Yaşam Haberleri Avukat Maaşı 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Avukat Maaşları Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 10:33 Son Güncelleme: 21.6.2022 10:33

Avukat Maaşı 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Avukat Maaşları Ne Kadar?

Avukat Maaşı 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Avukat Maaşları Ne Kadar?

Avukat maaşı 2022 ile birlikte güncellenerek daha yüksek şekilde ödeniyor. Ancak ülkemizde birçok meslek dalında olduğu gibi avukatlık mesleğinde de çalışılan kurum maaşlara etki ediyor. Avukatlar özel ve kamu sektöründe çalışabilen meslek gruplarıdır. Özelde çalışanlar için sabit bilgi verilemese de kamudakiler için avukat maaşı 2022 verilerinden bahsedilebilir. En düşük ve en yüksek avukat maaşları ne kadar sorusunun yanıtı yazımızda.

Avukat maaşı 2022 kapsamında farklı düzenlemeler mevcut. Yeni başlayanlar ile meslekte yıllarını geçiren avukatlar aynı maaşı almıyor. Bu nedenle çalışılan yıl, bekar ya da evli olmak gibi durumların maaşlara etki ettiği bilinmesi gerekenler arasındadır. Avukat maaşı 2022 kapsamında maaşlara birtakım yükseltmeler getirildi. Bu bakımdan en düşük ve en yüksek avukat maaşlar ne kadar sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Avukat Maaşları 2022

2022 yılı için verilmesi gereken zamlar ile hesaplanan yıllık enflasyon oranları maaşlara etki eden önemli unsurlardır. Avukatların maaşları hesaplanırken her detay göz önünde bulundurulur. Özel sektörde çalışan kişiler meslekteki yeterliliklerine göre kendi belirlemiş oldukları tutarlar üzerinden çalışabilirken kamu sektöründeki avukatlar için aynı durum söz konusu değildir. Kamu sektöründeki avukatların maaşları devlet tarafından yapılan düzenlemeler bazında zamlı olarak ödenebilmektedir.

Avukat Ne Kadar Maaş Alır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından hesaplanan yıllık enflasyon oranları kapsamında birçok meslek dalında maaşlara zam kararı alındı. Her sene yapılan zamlar konusunda avukatların da maaşlarında da yükseltmeye gidildi. Devlet memuru statüsünde çalışan avukatlar zamlara bağlı olarak daha yüksek aylık gelir elde etme imkanı buluyor.

Üniversitelerin 4 yıllık Hukuk Fakültelerinden yeni mezun olan genç avukatlar genel olarak bir yıllık bir stajyerlik dönemi geçirmek durumundadırlar. Yeni başlayan stajyer avukatların maaşları 2022 yılı için 2500- 4000 TL arasında değişim gösteriyor. Ancak %5'lik toplu sözleşme zammı ve %15,5'lik bir karar zammı ile yeni başlayan avukatların maaşlarında da artış gerçekleşti. Stajyerlikten çıkan ve devlette çalışan avukat ortalama 8.580 TL civarında maaş alıyor. Bu kamudaki en düşük avukat maaşıdır.

Avukat Maaşı Ne Kadar?

Avukatların maaşları kamuda da özel sektörde olduğu gibi farklılık gösteriyor. Devlet kadrolarında çalışan avukatlar yeni başlayan ve deneyimli olmak üzere farklı statülerde maaş alıyor. Yeni başlayan bir avukat ile mesleğinde 25 yılı geçirmiş olan avukat aynı oranda maaş almıyor. Bu bakımdan yeni düzenlemelere avukat maaşları 8.580 TL ile 8.934 TL arasında değişiyor.

En Düşük ve En Yüksek Avukat Maaşları Ne Kadar?

Avukatlar kamu sektöründe bulundukları yıla göre maaş alıyorlar. Bir yılı doldurmuş olan avukatlar 8,580 TL maaş alıyor. 13 ile 25 yıl arasında görevlerine devam eden avukatlar ise 9.493 TL ile 10.008 TL arasında maaş ödemesi alıyorlar. Kamu kurumunda çalışan avukatların maaşları belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu enflasyon oranları dikkate alınıyor.

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Avukat Maaşı 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Avukat Maaşları Ne Kadar?
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