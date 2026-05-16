Avukat sevgilinin evinde dehşet

İstanbul'da nöroloji doktoru olarak görev yapan Alime Özge K., gece saatlerinde erkek arkadaşı Avukat Özgür Y.'nin evine geldi. İddiaya göre evde ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Alime Özge K.'nın yere cam bardak atarak kırdığı öne sürüldü. Çift bir süre uyudu. Sabah uyandıktan kısa bir süre sonra ise Alime Özge K., 4. kattaki terastan aşağıya düştü. Önce bina yanında bulunan ağaçlara çarpan kadın doktor, ardından kaldırıma savruldu. Ağır yaralanan Özge K., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alime Özge K'nın entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.





'TUTMAYA ÇALIŞTIM'

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, avukat Özgür Y.'yi ve evde bulunan kardeşleri Muhammed Dilşad Y. (26) ve Özge Y.'yi (33) gözaltına aldı. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan Özgür Y., Alime Özge K. ile bir süredir aralarının bozuk olduğunu ancak olay günü herhangi bir tartışma yaşanmadığını, sabah kapı sesine uyandığını, Alime Özge K.'nın kapıyı açıp koşarak terastan kendisini aşağı bıraktığını, arkasından tutmaya çalıştığını ancak engel olamadığını söyledi. Yapılan çalışmalarda Alime Özge K.'nın yüzde 71 oranında bedensel engeli bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin görüştüğü çevre sakinleri ise yalnızca düşme sesi duyduklarını, olay öncesinde herhangi bir tartışma sesi duymadıklarını söyledi. Ayrıca Özgür Y.'nin poliste 'müstehcenlik' suçundan kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Alime Özge K.'nın sokakta yürüyerek binaya geldiği, yaklaşık 2 saat sonra aşağı düştüğü ve bir aracın Özge K.'nın yanında durduğu görülüyor.