Giriş Tarihi: 30.04.2026

Avukat silahlı saldırıda can verdi

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa'nın Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde, dün 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla yolda yürüyen kişilere ateş edilmesi sonucu Elif Çalışkan (40) ile kız kardeşi avukat Hatice Kocaefe (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan avukat Kocaefe kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile dizinden yaralanan Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğu, Kocaefe'nin ablasının avukatlık görevini üstlendiği tespit edildi. Jandarma 2 kişiyi gözaltına aldı.

Saldırı anı ve şüphelilerin otomobille kaçması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. İstanbul Barosu'na kayıtlı Kocaefe'nin cenazesi, Odunluk Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Odunluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

