Avukat yeğen kadın yazarı öldürdü

İstanbul
'da yaşayan roman ve çocuk kitapları yazarı Ayten Öztürk, bayramda ailesini ziyaret için memleketi Kırklareli
'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyüne gitti. Önceki gün de anne babası, kardeşleri ve yeğenleri ile birlikte bayram yemeğinde buluştu. Baba evindeki yemeğe komşu kız kardeşi Ayşen Öztürk Sağlam ile avukat yeğeni Berker Sağlam da katıldı. Yemeğin ardından Ayten Öztürk, annesi, ablası, kız kardeşi ve bir arkadaşıyla birlikte kahve içmeye başladı. Yemekten sonra eve giren yeğeni Berker Sağlam, miras nedeniyle tartıştığı teyzesi Ayten Öztürk'ü 7 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Öztürk'ün öldüğünü belirledi. Saldırgan kısa süre sonra yakalandı.