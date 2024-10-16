Avukata cinsel saldırı suçundan 5 yıl hapis

Mersin Barosu'na kayıtlı avukat H.A.C. (29), Konya'da geçen ay yolda çocuğuyla yürüyen kadına elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Avukat hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, geçtiğimiz 30 Eylül günü merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Mersin Barosu'na kayıtlı olduğu öğrenilen avukat H.A.C., alkollü olarak sokakta yürüdüğü sırada iddiaya göre 2 yaşındaki çocuğu ile yolda yürüyen F.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulundu. Olay yerinden ayrılmaya çalışırken, vatandaşlardan tarafından yakalanıp polise teslim edilen H.A.C. gözaltına alındı. Olay sırasında alkollü olduğu tespit edilen H.A.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kısa sürede tamamlandı. Halen tutuklu olan H.A.C. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. H.A.C.'nin savcılıkta verdiği ifadesinde alkollü olduğunu, yürürken dengesini kaybettiğini, tutunmak için kolunu rastgele açtığını, bu esnada elinin kadının göğsüne geldiğini, cinsel saldırı olarak hareket etmediğini söylediği belirtildi.