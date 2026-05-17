Avukatın ‘çakal’ sözüne soruşturma

İstanbul Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bir avukatın dilekçede kullandığı ifade, mahkemelik olmasına neden oldu. Sanık avukatı Bülent A., 8 Ekim 2024'te mahkemeye sunduğu istinaf dilekçesinde, diğer sanık Ercan E.'yi hedef alarak, "Saf rolü oynayan, dünyadan bihaber gibi hareketlerle komik görünen fakat çakal gibi sinsice hareket eden diğer sanıktır" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Ercan E.'nin avukatı Abdullah A., müvekkiline hakaret edildiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Özel Soruşturma Bürosu'nca, Adalet Bakanlığı
'ndan soruşturma izni talep edildi. Yapılan değerlendirme neticesinde, Avukat Bülent A. hakkında soruşturma izni verildi.