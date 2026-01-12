Avukatlara 10 Milyar lira finansman desteği

Yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatların mesleklerini daha güçlü şekilde yapabilmeleri için hayata geçirilen kredi desteği uygulamasına devam ettiklerini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokol kapsamında büro kurmak isteyen avukatlarımıza; Bugün itibarıyla 6 bin 70 avukatımıza 5 milyar TL kredinin tamamı kullandırıldı" dedi.

AVUKATLARA 5 MİLYAR LİRALIK EK KREDİ LİMİTİ

Başvuruların devam etmesi üzerine yapılan protokolün kapsamının genişletildiğini söyleyen Bakan Tunç, "Avukatlarımıza 5 milyar TL'lik ek kredi limiti daha sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık. Bu kapsamda avukatlarımıza 1 milyon TL'ye kadar, 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli ödeme kolaylığıyla kredi imkânı sunuyoruz. Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkânlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.