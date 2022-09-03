Avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar oldu kaç TL? 2022 yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Adalet Bakanlığı, avukatlık hizmtelerinde ödenecek olan asgari ücretlerin onaylandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından 2022 avukatlık yeni asgari ücret tarifesi ne kadar sorusu yöneltilmeye başladı. Yeni tarifeyle birlikte avukat işlem ücretleri değişti. Peki, 2022 avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar oldu? İşte detaylar!
AVUKATLIK YENİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI MI?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni onayladı.
Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Avukatlık yeni asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte tüm detaylar...
2022 – 2023 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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