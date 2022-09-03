Avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar oldu kaç TL? 2022 yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Adalet Bakanlığı, avukatlık hizmtelerinde ödenecek olan asgari ücretlerin onaylandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından 2022 avukatlık yeni asgari ücret tarifesi ne kadar sorusu yöneltilmeye başladı. Yeni tarifeyle birlikte avukat işlem ücretleri değişti. Peki, 2022 avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar oldu? İşte detaylar!