Avukattan kadın güvenlik görevlisine tehdit: ‘Seninle görüşeceğiz aslan parçası’...

Konya Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Burak Baran (25), geçen 17 Mart'ta rahatsızlanan babası avukat Latif Cem Baran'ı, Konya Şehir Hastanesinin Acil Servisine götürdü. Hastaya müdahale sırasında ise güvenlik görevlisi Zekiye Kaya, Mehmet Burak ve beraberindekileri dışarı çıkarmak istedi. Ancak iddiaya göre Mehmet Burak Baran, güvenlik görevlisine "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye tepki göstererek, dışarıya çıkmayı reddetti. Bunun üzerine Zekiye Kaya da telsizden anons ederek destek istedi. Servise gelen diğer güvenlik görevlileri Baran'ı dışarı çıkardı. Ancak bir süre sonra geri gelen Baran, Zekiye Kaya'nın koluna yumruk atarak 'Seninle görüşeceğiz aslan parçası' diye tehdit etti.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Zekiye Kaya'nın şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada, Mehmet Burak Baran hakkında, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar, "Sair tehdit" suçundan da 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen diğer güvenlik görevlilerinden Alican Yeltekin, Baran'ın Kaya'ya, 'Senin kariyerin bitti', 'Görüşeceğiz aslan parçası' dediğini anlattı. Mehmet Burak Baran, Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüyle yapılan yargılamasında, 'iyi hal' indirimi uygulanarak, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı basit yaralama" suçundan 168 gün karşılığı 50 bin 400 TL, "Sair tehdit" suçundan da 18 gün karşılığı 5 bin 400 TL adli para cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına hükmedildi. Zekiye Kaya'nın karara itiraz ederek, yargılamanın duruşmalı olarak yapılmasını istediği öğrenildi.