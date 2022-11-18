Ay Burcu Başak Özellikleri - Ay Burcu Başak Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?

Ay burcu olan başak özellikleri ve bu burca sahip kişilerin, diğerlerine etkileri araştırılan konular arasındadır. Yeni bir ortama girildiğinde burçlarla alakalı sohbet mutlaka yapılır. Özellikle arkadaşlar arasında da sürekli konuşulan burç konusu, pek çok kişinin ilgi alanına girmiştir. Önemli burçlardan birisi olan ve Zodyak'ın 12 burcunun altıncısı olarak yer alan başak burcuna sahip kişilerin özellikleri pek çok kişi tarafından tartışılmıştır. Çevremizde de karşılaştığımız ay burcu olan başak kadını ve erkeğinin ne gibi özellikleri olduğu ve kişiliğe etkileri nelerdir sorusu merak edilenler arasındadır. Aynı zamanda ay burcu başak burcunun kimlerle anlaştığı da son derece önemlidir. Ay burcu başak özellikleri başlıklı yazımızda, bu burca dair merak edilenleri sizler için derledik.

Ay Burcu Başak Özellikleri

Bir toprak burcu olan başak, 24 Ağustos- 23 Eylül arasında doğan kişilerin sahip olduğu bir burçtur. Ay burcu başak özellikleri merak edilen burçlardan birisidir. Bu burca sahip kişiler veya çevresindekiler başak burcunun özelliklerini araştırmak istemiştir. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. Bu burcun olumlu özellikleri arasında; yardımcı, alçakgönüllü, mükemmeliyetçi ve zeki araştırmacı vardır. Olumsuz özellikleri ise; aşırı eleştirel ve endişeli, duygusuz, gizleyici, köle ruhlu ve kararsızlıktır. Başak burçları ilişkilerde saflığa önem verirler. Bu burca sahip kişiler ilişkilerini net bir biçimde görmek isterler ve böylece kendilerini güvende hissederler. Düzenli ve temiz olma durumu, onların önemli özellikleri arasındadır. Başak burçları sorumluluktan kaçmazlar. Başak burçları fazla detaycıdır. Bu durum, ilişkilerinde yıpratıcı bir boyuta dönüşebilir.

Ay Burcu Başak Kadını Özellikleri

Ay burcu başak kadını özellikleri sıkça araştırılan konulardan birisidir. Başak kadınları zeki ve beceriklidir. İlişiklerinde mükemmellik ve dürüstlük önem arz etmiştir. Başak kadını, güven duyduğu kişiye fedakardır. Başak kadını aşkta daha çekingen ve huzursuz tavırlar sergileyebilir. Başak kadını, kalbini verdiği kişiyle sonsuz bir ilişki ister. Kısa süreli ilişkiler, başak kadınının geleneksel aşk arayışından farklıdır. Başak kadınlarının organizasyon becerileri son derece yüksektir. Bu burca sahip kadınlar, yaratıcı bir mizaha sahiptir.

Ay Burcu Başak Erkeği Özellikleri

Ay burcu başak erkeği özellikleri ise başak kadınlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Başak erkekleri son derece içtendir. Başak erkekleri gösterişten uzaktır ve bu kişilerin disiplin duyguları da son derece gelişmiştir. Başak burcu kişiler aynı zamanda titiz ve düzenlidirler. Başak erkekleri sürprizlerden pek hoşlanmazlar ve işlerinin belli bir düzen içinde gitmesini isterler. Başak erkeklerinin aşk hayatlarında ise duygu ve mantık karmaşası yaşadıkları için düzen arayışına girerler. Başak erkekleri daha çok mantıklı bir birliktelik isterler ve bu kişiler sevdiği kadına her zaman mantıklı davranır. Bu nedenle başak erkekleri aşk hayatında aceleci değildir. Onlara göre mantık aşktan önce gelir. İş hayatında da son derece başarılı olan başak erkekleri her fırsatta büyük bir azimle çalışırlar.

Ay Burcu Başak Kimlerle Anlaşır?

Ay burcu başak kimlerle anlaşır sorusu, burç hakkında merak edilenler arasındadır. Başak burcu erkeğinin anlaştığı burçlar; oğlak, yengeç ve boğadır. Başak erkeklerinin ayrıntıya önem vermesi, oğlaklar için önemlidir. Başak erkekleri yardım etmeyi severler ve mantık her zaman ön plandadır. Bu nedenle yengeç burcuyla iyi bir birliktelik geçirebilirler. Her iki burcun empati kurma becerisi oldukça yüksektir. Başak ile boğa da iyi bir beraberlik yaşayabilir. Başak burcu kadınının anlaştığı burçlar ise; başak, yengeç ve boğadır.