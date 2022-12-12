Haberler Yaşam Haberleri Ay Burcu Boğa Özellikleri - Ay Burcu Boğa Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:55 Son Güncelleme: 12.12.2022 15:55

Ay Burcu Boğa Özellikleri - Ay Burcu Boğa Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?

Ay burcu Boğa özellikleri arasında güven en önemli konulardan birisidir. Ay burcumuz çocukluktan gelen ya da bize aktarılan duygusal tepkilerimizle ilişkili olduğu için Ay burcu Boğa kadını özellikleri oldukça anaç bir yapı ile ortaya çıkar. Ay burcu Boğa erkeği özellikleri ise huzurlu ve güvenli bir yaşam kurmak için çalışır. Ay burcu Boğa kimlerle anlaşır diyorsanız da onları güvende ve mutlu hissettirebilecek burçlarla uyumu yakalarlar.

Ay Burcu Boğa Özellikleri - Ay Burcu Boğa Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?

Ay burcu Boğa özelliklerine sahip kişiler karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurmayı tercih ederler. Ay burcu Boğa kadını özellikleri arasında en çok göze çarpan şey yeteneklerdir. Sanatsal ve yaratıcı olan bu kişiler aynı Ay burcu Boğa erkeği özelliklerinde olduğu gibi kaliteli bir yaşamı arzu ederler. Ay burcu Boğa kimlerle anlaşır diyorsanız Ay burcu İkizler, Başak ya da Balık olanlarla aralarındaki uyum oldukça fazladır.


Ay Burcu Boğa Özellikleri Nelerdir?


Boğa burcu insanları güvenle alakalıdır, bu nedenle Boğa burcu astroloji haritanızda yükseliyorsa güvenilir ve sağlam bir karakter yapısına sahip olabilirsiniz. Bu duruşunuz hem kendinize hem de sizinle beraber olan insanlara güven, huzur ve sükûnet verebilir. Çevrenizdeki kişileri korkutup, ürkütmez, tatlılık ve sevimlilikle yakınınıza çekebilirsiniz. Hayatınızın ilk başlarında Boğa burcunun konforu ve rahatlığı içinde keyif sürmüş olabilirsiniz. Size güven ve huzur dolu bir aile ortamı sunan aileni size mutlu bir çocukluk dönemi yaşatmış olabilir. Tabii tüm bu söylediklerimiz yükselen burcunuzda Mars gezegeni olmaması koşulunda daha da geçerlidir. Mars gezeni varsa eğer işler biraz değişmiş olabilir.
Boğa burcu Zodyak'ın 2. burcudur. Boğa burcu huzurun, sakinliğin, sabit olmanın, sahip olduklarının kıymetinin farkında olmanın, dünyevi zenginliklerin ve lüksün temsilcisidir. Terazi burcu ile beraber sanatı ve güzelliği yansıtırlar.


Ay Burcu Boğa Kadını Özellikleri Nelerdir?


Ay burcu Boğa kadını da besleyici, büyütücü, yaşamın güzelliklerinin farkında olan ve onlara ihtiyacı olan, huzurlu ve güvenilir bir kadındır. Ailesine, eşine ve çocuklarına kaliteli bir yaşam sunacak kabiliyete sahiptir. Yemekler konusunda hamarattır ve damak zevki çok iyidir.


Ay Burcu Boğa Erkeği Özellikleri Nelerdir?


Ay burcu Boğa erkeği ise huzurlu, güvenilir bir eş ve mutlu bir ilişki ister. İlişkilerinde partnerinden beklentisi yüksek kalite ve huzurdur. Aynı Ay burcu Boğa kadınında olduğu gibi sanata ilgilidir ve damak zevki oldukça gelişmiştir.

Ay burcu Boğa Kimlerle Anlaşır?

Ay burcu Boğa olan kişiler, Ay burcu Yengeç, Başak ve Oğlak olan kişiler ile oldukça iyi anlaşır.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: 3 şart belli oldu! Türkiye'de tüm gözler Kabine Toplantısı'nda! EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?
Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? | Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler? | Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru cevabı
SON DAKİKA | Samsun'da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan'dan Yunan'ı korkutan Tayfun mesajı
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenski ile görüştü! Çok net harekat mesajı
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret etti! Kartlar açılıyor: Gözler Kabine Toplantısı'nda olacak!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum
Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Çocuk İstismarı' iddiaları ile ilgili yanıt: Belli ki sana doğru bilgi aktarılmıyor
Sağlık Bakanlığına yeni personel alımı | Bakan Koca son dakika açıkladı: 42 bin 500 atama
Ekrem İmamoğlu'na şok tepki: Toplumsal sempatisini kaybetti!
Neyi kutluyorsunuz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ay Burcu Boğa Özellikleri - Ay Burcu Boğa Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA