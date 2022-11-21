Ay Burcu Hesaplama - Doğum Tarihi İle Ay Burcu Nasıl Hesaplanır ve Bulunur, Neye Göre Belirlenir?

Ay burcu nedir diye merak eden kişiler hemen nasıl hesaplanacağını araştırmaya başlıyorlar. Ay burcu hesaplama birçok kişinin düşündüğünün aksine oldukça basittir. Ay burcu hesaplama kolay olsa da doğru sonuç oldukça önemlidir. Ay burcu kimliğinizi, karakterinizi, duygularınızı oldukça etkileyen bir burçtur. Bu sebepten dolayı ay burcu nasıl hesaplanır diye merak eden kişilerin ay burcunu hesaplarken dikkatli olması gerekir. Yükselen ve ay burcu hesaplama nasıl yapılır merak ediyorsanız detaylar yazımızın devamında.

Doğum Tarihi İle Ay Burcu Nasıl Hesaplanır?

Doğduğunuz anda Güneş'in konumu burcunuzu belirler. Aynı mantıkla yine doğduğunuz anda Ay'ın konumu da ay burcunuzu belirler. Ay burcunuzu hesaplamak için belli başlı bilgileri bilmeniz gerekir. Doğum günü, doğum yılı, hangi ilde doğduğu ve doğum saati ile dakikası ay burcunu hesaplamak için yeterlidir. Ayın bir burçtan diğerine geçişi yaklaşık 2,5 günde tamamlar. Bu nedenle ay burcunuzu hesaplamak için doğum tarihinizin yanı sıra doğum saatinizi bilmeniz de en doğru sonuç için oldukça önemlidir.

Kendi ay burcunuzu, eşinizin, kardeşinizin veya arkadaşınızın ay burcunu hesaplamak için tüm bu bilgilere sahipseniz bundan sonrası oldukça kolay. İnternette yer alan ay burcu hesaplama tablolarından yararlanabilirsiniz. Ay burcu hesaplama tablosunu açın. Sonrasında doğum yılınız ve ayınızın kesiştiği burcu bulun. Ardından doğum tarihinizin denk geldiği sayıyı bulun ve ilk bulduğunuz burçtan itibaren bulduğunuz sayıyı sayarak ay burcunuza ulaşabilirsiniz. Farklı ve çok daha kolay bir alternatif olarak da ay burcunuzu hesaplayan internet sitelerinden yardım alabilirsiniz. Her iki şekilde de ay burcunuzu hesaplamak oldukça kolaydır. Ay burcu belirli yıllar ve aylar arasında değişiklik gösterir. Bu nedenle kendiniz hesaplarken bilgilerinizin doğruluğundan emin olarak ilerlemeniz sizi en doğru sonuca götürecektir.

Ay Burcu Neleri Temsil Eder?