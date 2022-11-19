Ay Burcu Koç Özellikleri - Ay Burcu Koç Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?

Ay burcu Koç özellikleri kişinin aşk hayatı, iş hayatı, eğitim hayatı, aile hayatı gibi alanlarda tahmini bilgiler verir. Ay burcu dışında başka burç çeşitleri de vardır. Fakat astrologlar genelde ay burcu çerçevesinde burçları ele alır ve yorumlar. Bu noktada astrologlar, Ay burcu Koç kadını özellikleri içinde girişkenliğe vurgu yapmaktadır. Ay burcu Koç erkeği özellikleri içinde ise cesur ve özgür oluşu birincildir. Yine Ay burcu Koç kimlerle anlaşır içinde tüm burçların özellikleri göz önünde tutulmakta ve uyum tablosu çıkarılmaktadır.

Ay Burcu Koç Özellikleri

Burçlar ve beraberinde kişilere sunduğu analizler özellikle günümüzde çok popüler hale gelmiştir. Burçlar karakter analizi, aşk analizi, burç uyum analizleri gibi birçok kategoride insanlara net olmasa da tahmini bilgiler vermektedir. Halk arasında burçlara inanma konusu yüzde elli şeklinde iki seçeneğe ayrılabilir. Çünkü bazı kesim burçlara inanırken bazı kesim burçlara inanmamaktadır. Fakat genel geçer bir kabulde söz konusudur. Ay burcu içerisinde toplam 12 burç vardır ve bu burçlardan koç burcu ele alınacaktır. Öncelikle bir insanın koç burcu olabilmesi için 21 Mart ve 20 Nisan arasında doğması gerekmektedir.

Ay burcu koç özellikleri genel olarak ele alındığında aktif olduğu göze çarpmaktadır. Çünkü hareketli ve enerjik bir yapısı vardır. Toplum içinde ön plana çıkmayı severler. Bu nedenle "ben" kavramı koç burcuna sahip kişilerde aşırı gelişmiştir. Çabucak sinirlenen yani hemen parlayan bir yapıları da vardır. Koç burçları cesaretli olmalarıyla da dikkat çekmektedir. Katı bir yapıya sahip oldukları bilinse de bir o kadarda şefkatlilerdir.

Ay Burcu Koç Kadını Özellikleri Nelerdir?

Ay burcu koç kadını özelliklerinden önce birtakım genel bilgiler verilmelidir. Örneğin uğurlu sayıları 1 ve 9'dur. Önemli taşlarda elmas ve yakut vardır. Ateş burcudur ve renk olarak kırmızı ele alınmaktadır. Kadın kategorisi dışında genel olarak koç burunun olumlu ve olumsuz yanları vardır. Cesur ve sinirli oluşu bu duruma örnek verilebilir. Ay burcu koç kadınları girişken olmayı çok severler. Hayatlarında risk almaktan asla kaçınmazlar. Haliyle cesur ve girişken yapıları vardır. Otoriter olmayı severler. Etkileyici bir yapıya sahip oldukları düşünülmektedir. Yaşanan olaylara karşı gururlu bir tavır sergileyebilir. Övgüyü severler.

Ay Burcu Koç Erkeğinin Özellikleri Nelerdir?

Ay burcu koç erkeği de kadın özelliklerinde bahsedilen genel özellikleri taşır. Koç erkeği koç kadını gibi cesurdur. Hareketli bir yapısı vardır ve erkekler için kas becerisi çocuk yaşlarda başalar. Spora karşı ilgilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Koç erkeği özgür bir ruha sahiptir. Birazda inatçı özelliği vardır. Koç burcu erkekleri kendisini ön plana çıkarmayı sever. Aslında kendisini ön plana çıkarır. Patavatsız olarak nitelendirilseler de samimilerdir.

Ay Burcu Koç Kimlerle Anlaşır?

Her burcun kendine özgü kişilik ve karakter özellikleri vardır. Bu sebeple bazı burçlar hiç anlaşamazken bazı burçlar çok iyi anlaşırlar. Burada burç uyumları devreye girmektedir. Burç uyumlarında genellikle aşk kategorisi daha fazla merak edilmektedir. Koç erkeği ya da kadını hangi burçla daha uyumlu aşk hayatı yaşayacağı astrologlar tarafında incelenmiştir. Koç erkeği ve kadını aslan, yay, ikizler ve kova burcuyla çok iyi anlaşır. Çünkü bahsedilen burçlarda ateş grubu içinde yer almakta ve neredeyse koç burcuyla aynı özellikleri taşımaktadır.