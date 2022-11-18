Haberler Yaşam Haberleri Ay Burcu Yengeç Özellikleri - Ay Burcu Yengeç Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 16:33 Son Güncelleme: 18.11.2022 16:35

Ay Burcu Yengeç Özellikleri - Ay Burcu Yengeç Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?

Ay burcu doğum haritasında duyguları ve sezgileri yansıtır. Ay'ın gökyüzün aldığı konumu karakterinizin altında yatan gizemli taraflarınıza işaret eder. Ay'ın doğum anınızdaki tam konumu, sizin en derin gereksinimleriniz, duygusal merkeziniz ve tepkilerinizi gösterir. Ay burcu Yengeç özellikleri ve Ay burcu Yengeç kimlerle anlaşır bu burca mensup kişiler tarafından merak ediliyor. Tabi burada cinsiyet ön plana çıkıyor çünkü kadın ya da erkek olmamız çıkan sonuçları etkiliyor. Kadınlar, Ay burcu Yengeç kadını özelliklerini; erkekler ise Ay burcu Yengeç erkek özelliklerini merak ediyor. Gelin bu yazımızda ay burcu Yengecin tüm özelliklerini birlikte inceleyelim.

Ay Burcu Yengeç Özellikleri - Ay Burcu Yengeç Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?

Aşk hayatınız hakkında ay burcunuz önemli bilgiler verir. Aileniz, arkadaşlarınız ve çevrenizdeki kişiler sizi Güneş burcunuz ile bilir, yükselen burcunuzla görür ve Ay burcunuzla tanırlar. Peki Ay burcu Yengeç özellikleri nelerdir ve ay burcu Yengeç kimlerle anlaşır? Bu içeriğimizde Ay burcu Yengeç olan birisinin kişiliği ve tarzı nasıldır, Ay burcu Yengeç kadın ve Ay burcu Yengeç erkek özelliklerinden bahsedeceğiz.

Ay Burcu Yengeç Özellikleri Nelerdir?

Ay burcunuz Yengeç ise yine şanslı doğanlardansınız. Çünkü bu konumda Ay güçlü ve sıhhatlidir. Eşinize, çocuklarınıza ve evinize oldukça düşkün ve biraz da bağımlı duygusal bir yapınız vardır. Anneniz sizi her açıdan desteklemiş, sevmiş, duygusal ve fiziksel her ihtiyacınızı karşılamıştır. Bunu yaparken de iyi durum ve şartlarda yapmış olması yüksek ihtimaldir. Bu münasebetle siz de diğer insanlara sevgi göstermek ve ilgilenmek üzere doğmuş olabilirsiniz. Böyle yaparak da duygusal açıdan oldukça yüksek bir tatmine ulaşabilirsiniz. Muhteşem bir aşçı olabilir, etrafınızdaki herkesi doyurmaktan duygusal haz alabilirsiniz. Anaçlık için harika bir konumdur ay burcu yengeç. Erkek bireyler için Ay burcu Yengeç, sevecen, merhametli, çevresindekilerin duygularından anlayan ve empati kurabilen biri olması yüksek ihtimallidir.

Ay Burcu Yengeç Kişisel Özellikleri

Yengeç burcu; sevdiklerimizle bağlılık duygumuzun, ailemizin, ülke sevgisinin, hislerinizin ve duygusal gereksinimlerimizin burcudur. Çok iyi bir anne-baba ve uslu bir çocuk olurlar. Hümanisttirler. Ay; bilindiği üzere astrolojik olarak ev yaşantımız, anne-babamızla ilişkimiz, hayatımızın aşkı ve güçlü insanlarla ilişkilerimiz, hislerimiz, gösterdiğimiz tepkiler ve bilinçaltımızdır. Yengeç burcuna bulunan Ay ise mantıktan biraz uzaklaşma olasılığına sahiptir. Zaten Ay, entelektüel yanımızla pek de alakalı görülmez. Zihnimizin bilinçaltı ve hafıza yanını temsil eder ve mantıksal durumlarla fazla ilgilenmez. Bu sebeple Ay Yengeç burcunda çok rahat eder ve kendisini oldukça güçlü ifade eder. Ay Yengeç burcunu yönetir. Annesi ile arasındaki his alışverişi oldukça güçlüdür. Aralarındaki bağ çok güçlüdür. Küçüklüğünde yüksek olasılıkla duygusal ihtiyaçları gereğince karşılanmış ve bu da bağlılık hissini geliştirmiştir. Büyüdüğünde kendisi de iyi bir eş, çocuklarına iyi bir ebeveyn, ailesi için de hayırlı bir evlat olacaktır.

Ay Burcu Yengeç Kadını Özellikleri Nelerdir?

Ay Yengeç kadını duygusal, anaç, besleyici, büyütücü ve biraz da alıngan bir karaktere sahip olabilir. En çok ihtiyaç duyduğu şey duygusal bağlılıktır ve sevdiği kişilerle bir arada bulunmaktır.

Ay Burcu Yengeç Erkeği Özellikleri Nelerdir?

Ay Yengeç erkeği ise âşık olacağı kişinin anaç olmasını ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasını ister. Doğrusunu söylemek gerekirse kalbine giden yol midesinden geçer. Besleyici, büyütücü, duygusal bir sevgili arar.

Ay Burcu Yengeç Kimlerle Anlaşır?

Ay Burcu Yengeç; Ay burcu Boğa'da olan, Akrep'te olan, Balık'ta olan ve bazen de Oğlak'ta olan kişilerle iyi anlaşırlar. Akrep ve Balık gibi su burçları, yengeç de olduğu gibi derine inmeyi severler ve incelikli yönlerini diğer insanlara göstermekten çekinmezler. Dikkatli olunması gereken durum ise her ikisi de su grubu olduğunda, yoğun aşk olduğu kadar tartışmalar da yoğun olabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak?
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
Son depremler listesi güncel 18 Kasım 2022 Cuma: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
SON DAKİKA | Bakan Koca müjdeyi verdi! Sağlık Bakanlığı Personel alımı için Başvuru Kılavuzları İŞKUR'a gönderildi
SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanda bombayla indiği araç deşifre oldu
‘Cumaya gittiler’ diye işten kovuldular: Namaza gidenlerden ücret kestiği ortaya çıktı
Aslı Baykal'dan muhalefete zehir zemberek yeni sözler: Onlarla elbet hesaplaşacağız
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
ARKADAŞINA GÖNDER
Ay Burcu Yengeç Özellikleri - Ay Burcu Yengeç Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA