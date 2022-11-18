Ay Burcu Yengeç Özellikleri - Ay Burcu Yengeç Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?

Aşk hayatınız hakkında ay burcunuz önemli bilgiler verir. Aileniz, arkadaşlarınız ve çevrenizdeki kişiler sizi Güneş burcunuz ile bilir, yükselen burcunuzla görür ve Ay burcunuzla tanırlar. Peki Ay burcu Yengeç özellikleri nelerdir ve ay burcu Yengeç kimlerle anlaşır? Bu içeriğimizde Ay burcu Yengeç olan birisinin kişiliği ve tarzı nasıldır, Ay burcu Yengeç kadın ve Ay burcu Yengeç erkek özelliklerinden bahsedeceğiz.

Ay Burcu Yengeç Özellikleri Nelerdir?

Ay burcunuz Yengeç ise yine şanslı doğanlardansınız. Çünkü bu konumda Ay güçlü ve sıhhatlidir. Eşinize, çocuklarınıza ve evinize oldukça düşkün ve biraz da bağımlı duygusal bir yapınız vardır. Anneniz sizi her açıdan desteklemiş, sevmiş, duygusal ve fiziksel her ihtiyacınızı karşılamıştır. Bunu yaparken de iyi durum ve şartlarda yapmış olması yüksek ihtimaldir. Bu münasebetle siz de diğer insanlara sevgi göstermek ve ilgilenmek üzere doğmuş olabilirsiniz. Böyle yaparak da duygusal açıdan oldukça yüksek bir tatmine ulaşabilirsiniz. Muhteşem bir aşçı olabilir, etrafınızdaki herkesi doyurmaktan duygusal haz alabilirsiniz. Anaçlık için harika bir konumdur ay burcu yengeç. Erkek bireyler için Ay burcu Yengeç, sevecen, merhametli, çevresindekilerin duygularından anlayan ve empati kurabilen biri olması yüksek ihtimallidir.

Ay Burcu Yengeç Kişisel Özellikleri

Yengeç burcu; sevdiklerimizle bağlılık duygumuzun, ailemizin, ülke sevgisinin, hislerinizin ve duygusal gereksinimlerimizin burcudur. Çok iyi bir anne-baba ve uslu bir çocuk olurlar. Hümanisttirler. Ay; bilindiği üzere astrolojik olarak ev yaşantımız, anne-babamızla ilişkimiz, hayatımızın aşkı ve güçlü insanlarla ilişkilerimiz, hislerimiz, gösterdiğimiz tepkiler ve bilinçaltımızdır. Yengeç burcuna bulunan Ay ise mantıktan biraz uzaklaşma olasılığına sahiptir. Zaten Ay, entelektüel yanımızla pek de alakalı görülmez. Zihnimizin bilinçaltı ve hafıza yanını temsil eder ve mantıksal durumlarla fazla ilgilenmez. Bu sebeple Ay Yengeç burcunda çok rahat eder ve kendisini oldukça güçlü ifade eder. Ay Yengeç burcunu yönetir. Annesi ile arasındaki his alışverişi oldukça güçlüdür. Aralarındaki bağ çok güçlüdür. Küçüklüğünde yüksek olasılıkla duygusal ihtiyaçları gereğince karşılanmış ve bu da bağlılık hissini geliştirmiştir. Büyüdüğünde kendisi de iyi bir eş, çocuklarına iyi bir ebeveyn, ailesi için de hayırlı bir evlat olacaktır.

Ay Burcu Yengeç Kadını Özellikleri Nelerdir?

Ay Yengeç kadını duygusal, anaç, besleyici, büyütücü ve biraz da alıngan bir karaktere sahip olabilir. En çok ihtiyaç duyduğu şey duygusal bağlılıktır ve sevdiği kişilerle bir arada bulunmaktır.

Ay Burcu Yengeç Erkeği Özellikleri Nelerdir?

Ay Yengeç erkeği ise âşık olacağı kişinin anaç olmasını ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasını ister. Doğrusunu söylemek gerekirse kalbine giden yol midesinden geçer. Besleyici, büyütücü, duygusal bir sevgili arar.

Ay Burcu Yengeç Kimlerle Anlaşır?

Ay Burcu Yengeç; Ay burcu Boğa'da olan, Akrep'te olan, Balık'ta olan ve bazen de Oğlak'ta olan kişilerle iyi anlaşırlar. Akrep ve Balık gibi su burçları, yengeç de olduğu gibi derine inmeyi severler ve incelikli yönlerini diğer insanlara göstermekten çekinmezler. Dikkatli olunması gereken durum ise her ikisi de su grubu olduğunda, yoğun aşk olduğu kadar tartışmalar da yoğun olabilir.