Ay Lav Yu nerede ve kaç yılında çekildi? Ay Lav Yu oyuncuları kimler, konusu nedir?

2010 yapımı Ay Lav Yu filmi bu akşam Show TV'de izleyicisiyle buluşacak. Komedi türündeki filmde Tinne köyü, Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica'nın vatanı olabilecek midir? Yerli ve yabancı ünlü oyuncuları barındıran filmin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Peki Ay Lav Yu filmi oyuncuları kimler? Ay Lav Yu konusu nedir, nerede çekildi?

AY LAV YU KONUSU NEDİR?

Tinne Köyü'nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır.

Oğlu İbrahim'i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Papaz Hana, İbrahim'i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır.

İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica'yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü, Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica'nın vatanı olabilecek midir?

AY LAV YU NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiş olup Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de yer almaktadır.

AY LAV YU OYUNCULARI KİMLER?