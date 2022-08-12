Ay Lav Yu Tuu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ay Lav Yu Tuu filmi konusu ve oyuncuları

2010 yılında vizyona giren Ay Lav Yu filminin devam filmi olan Ay Lav Yu Tuu filmi, bu gece ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 2017 yılında vizyona giren Ay Lav Yu Tuu filminde, gönlünü yabancı bir kadına kaptıran İbrahim'in hikayesi anlatılıyor. Başrolünde Sermiyan Midyat'ın yer aldığı filmin konusu ve oyuncu kadrosunun yanı sıra nerede çekildiği de araştırılıyor. Peki, Ay Lav Yu Tuu filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Ay Lav Yu Tuu filmi konusu ve oyuncuları…
Tinne Köyü'nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim'i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır.
Papaz Hana, İbrahim'i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica'yla birlikte köye dönmüştür. Tinne Köyü, Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica'nın vatanı olabilecek midir?
Film Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiş olup Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de yer almaktadır. Filmdeki olaylar 2001 yılına aittir.
Steve Guttenberg - Christopher
Mariel Hemingway - Pamela
Katie Gill - Jessica
Josh Folan - Danny
Fadik Sevin Atasoy - Zişan
Sermiyan Midyat - İbrahim
Meray Ülgen - Yusuf
Ayça Damgacı - Fehime
Ayşe Nil Şamlıoğlu - Xate
Muhammed Cangören - Papaz Hana
Erdoğan Tuncel - Ubeyd
Burak Okçuoğlu - Bıra
Cengiz Bozkurt - Seyido
Nazlı Tosunoğlu - Gule
Şener Kökkaya - Pehçet
Bahar Ün - Sultan
Aziz İzzet Biçici - İşportacı
Hakan Karsak - Jandarma Komutanı