Ay Lav Yu Tuu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ay Lav Yu Tuu filmi konusu ve oyuncuları

AY LAV YU KONUSU

Tinne Köyü'nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim'i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır.

Papaz Hana, İbrahim'i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica'yla birlikte köye dönmüştür. Tinne Köyü, Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica'nın vatanı olabilecek midir?