Ay Tutulması tarihi, saati ve etkilerini öğrenmek için göksel olayları yakından takip eden binlerce vatandaş araştırma yapıyor. Güneş Tutulması'nın ardından şimdi Kasım ayında Ay tutulması yaşanacak. Peki Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması hangi gün ve saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?
2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.
Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için izlenmeyecek.
Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.
Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik olayın ismidir. Dünya, Güneş'ten Ay'a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya'nın gölgesi düşer. Bu olaya "tutulma" adı verilir.