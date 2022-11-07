Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022 Kasım Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, ne kadar sürecek, etkileri neler?

Yılın son önemli gök olayı ay tutulması saati, tarihi, etkileri ve NASA canlı yayın ile araştırılıyor. Ülkemizde ve tüm dünyada bu heyecanlı gök olayına daha yakından şahit olmak isteyenler sorgulamalara başladı: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün, etkileri neler? Ayın güney kolunun Dünya'nın gölgesinin merkezinden geçmesiyle meydana gelecek kanlı tutulma için nefesler tutuldu. Peki, 2022 kasım ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte, detaylar…
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.
AY TUTULMASI NEDİR?
Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.
AY TUTULMASI NASIL OLUR?
Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik olayın ismidir. Dünya, Güneş'ten Ay'a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya'nın gölgesi düşer. Bu olaya "tutulma" adı verilir.