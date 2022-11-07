Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022 Kasım Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, ne kadar sürecek, etkileri neler?

Yılın son önemli gök olayı ay tutulması saati, tarihi, etkileri ve NASA canlı yayın ile araştırılıyor. Ülkemizde ve tüm dünyada bu heyecanlı gök olayına daha yakından şahit olmak isteyenler sorgulamalara başladı: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün, etkileri neler? Ayın güney kolunun Dünya'nın gölgesinin merkezinden geçmesiyle meydana gelecek kanlı tutulma için nefesler tutuldu. Peki, 2022 kasım ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte, detaylar…