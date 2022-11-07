Haberler Yaşam Haberleri Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022 Kasım Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, ne kadar sürecek, etkileri neler?
Giriş Tarihi: 7.11.2022 16:53 Son Güncelleme: 7.11.2022 16:54

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022 Kasım Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, ne kadar sürecek, etkileri neler?

Ay tutulması etkileri ile ses getirmeye başladı. Türkiye’den de izlenen Güneş Tutulması ardından ilgililerin yakın mercek altına altığı kanlı tutulma Kasım ayı içerisinde bu hafta gerçekleşecek. Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, ne kadar sürecek soruları gündemdeki yerini aldı. Astronomi için öneminin yanı sıra tutulmanın burçlara etkisi de astroloji ilgililerinin gündeminde olacak. Peki, 2022 ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, ne zaman gerçekleşecek? İşte, tüm merak edilenler…

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022 Kasım Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, ne kadar sürecek, etkileri neler?

Yılın son önemli gök olayı ay tutulması saati, tarihi, etkileri ve NASA canlı yayın ile araştırılıyor. Ülkemizde ve tüm dünyada bu heyecanlı gök olayına daha yakından şahit olmak isteyenler sorgulamalara başladı: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün, etkileri neler? Ayın güney kolunun Dünya'nın gölgesinin merkezinden geçmesiyle meydana gelecek kanlı tutulma için nefesler tutuldu. Peki, 2022 kasım ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte, detaylar…

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.

TUTULMA TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için izlenmeyecek.

Acak ay tutulması canlı yayın araştırmaları NASA ekranlarına yönelecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik olayın ismidir. Dünya, Güneş'ten Ay'a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya'nın gölgesi düşer. Bu olaya "tutulma" adı verilir.

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Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022 Kasım Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, ne kadar sürecek, etkileri neler?
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