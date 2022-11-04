Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2022 Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, etkileri neler?

Ay tutulması tarihi, saati ve günü hakkında merak edilenler araştırılmaya başladı. Dolunay zamanına yakın gerçekleşen bu gök olayı hem astronomi açısından önem arz edecek hem de burçlara etkisi noktasında araştırılacak. Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, ne kadar sürer gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Tutulmaya sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. Peki, ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, hangi ülkelerden izlenecek? İşte, yanıtlar…