Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2022 Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, etkileri neler?

Ay tutulması tarihi, saati ve günü hakkında merak edilenler araştırılmaya başladı. Dolunay zamanına yakın gerçekleşen bu gök olayı hem astronomi açısından önem arz edecek hem de burçlara etkisi noktasında araştırılacak. Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, ne kadar sürer gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Tutulmaya sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. Peki, ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, hangi ülkelerden izlenecek? İşte, yanıtlar…
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.
AY TUTULMASI NEDİR?
Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.
AY TUTULMASI NASIL OLUR?
Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik olayın ismidir. Dünya, Güneş'ten Ay'a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya'nın gölgesi düşer. Bu olaya "tutulma" adı verilir.