Ay yıldızlı anıta büyük saygısızlık

Mersin'de, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den CHP'ye geçen Silifke ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Turgut, koltuğa oturur oturmaz önceki dönemde alınan işçileri çıkarmaya başladı. Belediye iştiraki şirkete de kuzenini atayarak tepkileri üstüne çekti. CHP'li Turgut son olarak Silifke Meydanı'nda bulunan ve MHP'li Belediye Başkanı Sadık Altınok'un yaptığı, kentin gözdesi haline gelen bayrak anıtını söktürüp ormanlık alanda bulunan şantiyeye attırdı. Silifkeli vatandaşlar sosyal medyadan, "Silifke düşman işgaline uğrasaydı, ancak benzeri bir manzara yaşanabilirdi" diye tepki gösterdi. Öte yandan, Mustafa Turgut tarafından Kültür İşleri Müdürlüğü'ne atanan Yasin Bulundu'nun, sosyal medya hesabından "Ucube" olarak nitelendirdiği anıtın eski hali ve ormanlık alana atılmış halini paylaşması da büyük tepki çekti.