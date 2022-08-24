Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin’in Aya ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nelerdir? Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos 2022 100 bin TL’lik soru!

Kim Milyoner İster 24 Ağustos 2022 tarihli programında "Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Aya ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nelerdir?" sorusu yöneltildi. Peki, Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Aya ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nelerdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster 100 binlik sorusu!