Haberler Yaşam Haberleri Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin’in Aya ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nelerdir? Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos 2022 100 bin TL’lik soru!
Giriş Tarihi: 24.8.2022 22:43

Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin’in Aya ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nelerdir? Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos 2022 100 bin TL’lik soru!

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 24 Ağustos 2022 salı günü ekranlardaki yerini aldı. Çıkan sorular arasında Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin’in Aya ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nelerdir?” vatandaşlar tarafından yanıt arıyor Peki, Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin’in Aya ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nelerdir? İşte Kim Milyoner İster 100 bin TL’lik soru!

Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin’in Aya ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nelerdir? Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos 2022 100 bin TL’lik soru!

Kim Milyoner İster 24 Ağustos 2022 tarihli programında "Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Aya ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nelerdir?" sorusu yöneltildi. Peki, Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Aya ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nelerdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster 100 binlik sorusu!

SORU: Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Aya ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nelerdir?

A: Bu kadar mıymış?

B: Amma da karanlık

C: Güzel manzara (doğru cevap)

D: Benim için de büyük

ARKADAŞINA GÖNDER
Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin’in Aya ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nelerdir? Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos 2022 100 bin TL’lik soru!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA