Aya Eleni Kilisesi 1700 yıllık geçmişiyle tarihe meydan okuyor

Konya'da 5 bin yıllık geçmişe sahip olan Sille Mahallesinde yer alan ve çeşitli restorasyonlardan geçerek bin 700 yıldır ayakta kalmayı başaran Aya Eleni Kilisesi, bu özelliği ile dünyanın ayakta durabilen en eski kilisesi olarak kayıtlara geçti. Tarihi yapı, son bir yılda 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Konya'da, Rum köyü olarak ta bilinen tarihi Sille Mahallesinde bulunan Aya Eleni Kilisesi,. Hz. İsa'nın doğumundan 327 yıl sonra Bizans İmparatoru Konstantinus'un annesi Helena'nın isteği üzerine yaptırıldı. Asırlar boyu çeşitli onarımlar görerek 1700 yıldır ayakta kalmayı başaran ve bu özelliği ile dünyanın ayakta durabilen en eski kilisesi olarak kayıtlara geçen Aya Eleni'yi, Son bir yıl içerisinde 200 bin kişi bu tarihi yapıyı yerinde görme şansını elde etti.