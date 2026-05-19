Ay’a ve uzaya ay yıldız damgası

Türkiye, uzay alanında tarihi bir dönemin kapısını aralıyor. Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen projeler birer birer hayata geçirilirken, Ankara'nın hedefinde artık yalnızca uydu üretimi değil, Ay'a ulaşan ve kendi roketini fırlatabilen küresel bir uzay gücü olmak var.



UZAY ARACINDA SONA YAKLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı vizyon doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Türkiye, milli imkanlarla geliştirilen ilk Ay uzay aracında sona yaklaştı. Yüzde 87 yerlilik oranına sahip olan aracın üretimi tamamlanma aşamasına gelirken, 2027 yılında Ay yörüngesine ulaşılması ve Ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirilmesi hedefleniyor.



MİLLİ MOTORLA AY YOLCULUĞU

Türkiye'nin Ay hedefindeki en kritik aşamalardan birini milli hibrit roket motoru oluşturuyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hibrit itki sistemi sayesinde Türkiye, kendi motor teknolojisini kullanarak Ay görevini gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu teknoloji ile gelecekte geliştirilecek yeni nesil uzay araçları için de stratejik önem taşıyor. Türkiye'nin uzay yarışında dışa bağımlılığı azaltacak bu hamle, savunma ve havacılık sanayisine de önemli katkılar sağlayacak.



DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA'DA OLACAK

Türkiye'nin uzay vizyonundaki en önemli organizasyonlardan biri de 5–9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan 77'inci Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026 Antalya) olacak. Uluslararası Astronotik Federasyonu tarafından düzenlenen ve tarihte ilk kez Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı dev organizasyonda, dünyanın dört bir yanından 10 binin üzerinde uzay profesyoneli, bilim insanı ve astronot bir araya gelecek.



YENİ NESİL UZAY TEKNOLOJİLERİ SERGİLENECEK

NASA, ESA, JAXA ve SpaceX gibi küresel uzay devlerinin yanı sıra çok sayıda uluslararası teknoloji şirketinin de kongrede yer alması bekleniyor. Organizasyon kapsamında uluslararası fuar alanları kurulacak, akademik ve teknik sunumlar gerçekleştirilecek, yeni nesil uzay teknolojileri sergilenecek.



SOMALİ'DE STRATEJİK UZAY ÜSSÜ

Türkiye, yalnızca uzay aracı geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi fırlatma altyapısını da oluşturuyor. Bu kapsamda Türkiye, uydularını kendi roketleriyle uzaya gönderebilmek amacıyla Somali'de uzay limanı inşasına başladı. Ekvatora yakın konumu nedeniyle stratejik avantaj sağlayan bölgede kurulacak 30x30 kilometrelik fırlatma tesisinin, Türkiye'ye maliyet ve operasyon açısından büyük avantaj sağlaması bekleniyor.



HEDEF DERİN UZAY

Yeni nesil uzay teknolojileri; uzaya erişim maliyetlerini düşürmeyi, derin uzay keşiflerini daha güvenli hale getirmeyi ve Dünya üzerindeki yaşamı iyileştirmeyi hedefleyen yeniliklerden oluşuyor. Türkiye, geliştirdiği yerli teknolojiler, insan kaynağı ve uluslararası iş birlikleriyle uzay ekonomisinde daha güçlü bir aktör olmayı amaçlıyor. Ay göreviyle başlayacak süreçte Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri arasında derin uzay araştırmaları, gelişmiş uydu sistemleri ve bağımsız uzay erişim kapasitesi yer alıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör